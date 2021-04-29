Главная Новости Спорт Фехтование: Роман Свичкарь признан лучшим спортсмено Харькова
29.04.2021  14:43   

Фехтование: Роман Свичкарь признан лучшим спортсмено Харькова

В Харькове подвели итоги спортивного марта 2021-го года и определили лучшего спортсмена. Им стал фехтовальщик Роман Свичкарь. Тренер месяца - его наставник Ирина Одокиенко.

 
Роман Свичкарь 23 марта 2021 в составе мужской сборной Украины по фехтованию на шпагах завоевал "серебро" на командных соревнованиях Кубка мира в Казани. Также Роман получил лицензию на Олимпиаду в Токио.
 
Справка. 28-летний Свичкарь ворвался в элиту мирового фехтования в 2018 году, когда в составе сборной Украины выиграл "бронзу" ЧМ.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  фехтование, свичкарь, харьков, лучший спортсмен
 
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