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28.04.2021  20:11   

Кикбоксинг. Харьковские юноши и юниоры завоевали 111 медалей чемпионата Украины

Первенство страны прошло в Броварах.

Сборная Харькова заняла второе место среди команд из 23 областей страны и Киева.
 
Харьков на турнире представляли воспитанники СК "ХТЗ", а также ученики 70-й, 104-й и 139-й школ города. В целом наши спортсмены завоевали 111 медалей: 32 "золота", 37 серебряных и 42 бронзовых награды.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  кикбоксинг, чемпионы и призеры, харьков, золото, серебро, бронза
 
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