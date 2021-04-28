28.04.2021 18:35

Харьковский полумарафон состоится 16 мая

Эту дату организаторы называют окончательной.



//sportevents.kharkiv.ua

Для бегунов будут действовать определенные ограничения:

- Температуру тела будут измерять перед каждым забегом. Если она более 37,2°C или у участника обнаружат признаки респираторного зоболевания, организаторы его не допустят к участию в соревнованиях.

- Старт будет происходить волнами, не более 200 участников в одной с паузой не менее 10 секунд. График стартов будет сообщен позже на официальном старте организатора.

- Участники мероприятия будут допускаться к стартовому коридору только в масках. Стартовать - также в масках (но бежать можно без них).

- Во время забегов вода будет выдаваться бесконтактно в индивидуальной таре в организованных пунктах питания на дистанции.

- Участники должны соблюдать дистанцию друг между другом, поэтому пейсмейкеров на мероприятии не будет.

- Медали и стартовые пакеты будут выдаваться бесконтактно.

Если участник нарушил условия, организатор имеет право его дисквалифицировать.