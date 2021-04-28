Главная Новости Спорт Харьковский полумарафон состоится 16 мая
28.04.2021  18:35   

Харьковский полумарафон состоится 16 мая

Эту дату организаторы называют окончательной.


//sportevents.kharkiv.ua
Для бегунов будут действовать определенные ограничения:
 
- Температуру тела будут измерять перед каждым забегом. Если она более 37,2°C или у участника обнаружат признаки респираторного зоболевания, организаторы его не допустят к участию в соревнованиях.
 
- Старт будет происходить волнами, не более 200 участников в одной с паузой не менее 10 секунд. График стартов будет сообщен позже на официальном старте организатора.
 
- Участники мероприятия будут допускаться к стартовому коридору только в масках. Стартовать - также в масках (но бежать можно без них).
 
- Во время забегов вода будет выдаваться бесконтактно в индивидуальной таре в организованных пунктах питания на дистанции.
 
- Участники должны соблюдать дистанцию друг между другом, поэтому пейсмейкеров на мероприятии не будет.
 
- Медали и стартовые пакеты будут выдаваться бесконтактно.
 
Если участник нарушил условия, организатор имеет право его дисквалифицировать.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  полумарафон, новая дата, харьков, карантин, перенос, определена дата
 
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