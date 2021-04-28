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28.04.2021  16:19   

Дзюдо. В Харькове состоится всеукраинский турнир

Всеукраинский турнир по дзюдо на призы ЗМС А. Новикова среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения планируют провести в Харькове 8 мая.

Состязания пройдут во ДС "Смена" (ул. Луи Пастера, 179 А).
 
Спортсмены разыграют медали в весовых категориях у юношей:
35 кг.; 38 кг.; 42 кг.; 46 кг.; 50 кг.; 55 кг.; 60 кг.; 66 кг.; 73 кг.; 81 кг.; 90 кг.; +90 кг.
девушек:
36 кг.; 44 кг.; 48 кг.; 52 кг.; 57 кг.
 
07 мая взвешивание с 18:00 до 19:00.
08 мая взвешивание с 8:00 до 9:00.
 
Начало поединков:
10:00
юноши: 35 кг.; 38 кг.; 42 кг.
девушки: 36 кг.; 44 кг.; 48 кг.
12:00
юноши: 46 кг.; 50 кг.; 55 кг.;73 кг.
девушки: 52 кг.; 57 кг.
14:00
юноши: 60 кг.; 66 кг.; 81 кг.; 90 кг.; +90 кг.
 
С регламентом соревнований можно ознакомиться на официальном сайте Харьковской городской федерации дзюдо.
 
Заявки на участие можно подать заранее на почту ju[email protected]
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  дзюдо, турнир, харьков
 
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