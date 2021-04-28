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28.04.2021  15:16   

Спортивная рыбалка. Харьковчанин стал лучшим в Полтаве

Чемпионат Полтавской области по ловле хищной рыбы спиннингом с берега состоялся в селе Горбатовка.

Эти соревнования стали подготовительными к ЧУ, поэтому участие в состязании решили принять и харьковчане.
 
В личном зачете победителем стал харьковский рыбак Антон Гуркин. В первую десятку вошли также Тимур Билан (4) и Иван Вышников (9).
 
В командном зачете харьковчане из команды "XproZand" оказались на втором месте, уступив победу рыбакам из Днепра. Еще одна команда из Харькова "Crazy Fish Pro" заняла пятое место. "FLAGMAN" - на восьмом и "FishingStock Team" разместились на десятом месте турнирной таблицы.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спортивная рыбалка, чемпион, харьков, рыболов-спортсмен
 
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