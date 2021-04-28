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28.04.2021  14:12   

Каратэ. Триумф харьковчан на чемпионате Украины

Первенство страны по каратэ JKS состоялся в Бахмуте.

Из 17 харьковских спортсменов 11 стали победителями соревнований.
 
Чемпионами Украины стали: Олег Ястребов, Айман Такзима, Сергей Обухов, Наталья Шехадех, Алина Чвалюк, Глеб Пахомов, Артур Пахомов и Виоллета Макаренко.
 
Также на счету харьковчан 4 серебряных и столько же бронзовых медалей.
 
"Серебро" завоевали: Наталья Жарикова, Артём Обухов, Даниил Кривоспицкий, Анатолий Бутенко.
 
"Бронза" досталась Диане Зюлковской, Ольге Вербоватой, Лолите Кострице и Айману  Такзиме.
 
Сборная команда Харькова заняла второе общекомандное место, уступив лишь хозяевам турнира, которые, к слову, выставили на соревнования 383 спортсмена.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  каратэ, чемпионы и призеры, харьков, золото, серебро, бронза
 
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