27.04.2021 18:48

Водное поло. Серебро чемпионата - у харьковчан

Харьковские ватерполисты - вице-чемпионы национального первенства.

Матчи третьего тура чемпионата Украины среди мужских команд Суперлиги состоялись в харьковском бассейне НТУ-ХПИ "Политех".

В первый игровой день сборная Харьковской области уступила львовскому "Динамо" со счетом 3:12 (0:1, 1:2, 1:5, 1:4). Затем подопечные Сергея Колточихина, Сергея Столярова и Владимира Войтенко выиграли - у "Мариуполя" 8:4 (0:1, 2:1, 3:0, 3:2) и у "НТУ-ХПИ" (Харьков) 11:10 (2:3, 2:4, 5:2, 2:1).

Кроме поражения от земляков, хозяева бассейна проиграли "Мариуполю" 10:11 (3:3, 1:2, 2:3, 4:3) и "Динамо" 8:18 (8:0, 4:2, 3:4, 3:2).

Таким образом, динамовцы Львова досрочно за тур до окончания чемпионата стали обладателями золотых медалей. Сборная Харьковской области, как и в прошлом сезоне, получит серебряные награды, а "бронзу" заберут ватерполисты "Мариуполя". Команда "НТУ-ХПИ" осталась на 4 месте.