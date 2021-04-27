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27.04.2021  17:23   

Кикбоксинг. Харьковчане - победители и призеры чемпионата Украины

Национальное первенство по кикбоксингу WPKA состоялось в Харькове на стадионе "ХТЗ".

Участие в соревнованиях принимали около 500 спортсменов со всей Украины.
 
Активными участниками чемпионата стали курсанты Национального университета гражданской защиты Украины.
 
Победителями спортивных гонок стали: Назар Коваль, Владислав Гела, Андрей Пономаренко, Евгений Савенко, Артем Колесник, Денис Заканавский, Николай Середа, Виктор Харченко, Павел Капелька, Никита Крошка, Игнат Бойко, Сергей Макаренко.
 
Серебро завоевали: Никита Авраменко, Елизавета Резник, Никита Удянский, Богдан Боровой, Радион Гузько.
 
Во время ЧУ Назар Коваль и Владислав Гела выполнили норматив мастера спорта Украины.
 
В общем команда НУГЗУ заняла III общекомандное место среди украинских высших учебных заведений.
 
Стоит отметить, что все победители и призеры - воспитанники одного тренера - интерконтинентального чемпиона по боксу, мастера спорта по рукопашному бою, чемпиона Европы по рукопашному бою, преподавателя кафедры физической подготовки НУГЗУ Валентина Головко.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  кикбоксинг, чемпионы и призеры, харьков
 
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