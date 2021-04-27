27.04.2021 16:19

Пауэрлифтинг. Харьковский пограничник стал сильнейшим на чемпионате Украины

Андрей Степанов завоевал "золото" первенства страны.

Андрей Степанов выступал в весовой категории до 74 кг. среди мужчин, показав в сумме результат 700 кг.: 270 кг. приседаний, 180 кг. лежа и 250 кг. становой тяги.

Степанову 29 лет, он мастер спорта Украины. В спортивных соревнованиях участвует с 2017 года и более 10 лет служит в погранвойсках.

В прошлом году он стал "серебряным" призером ЧУ, а в 2015 году завоевал "бронзу".