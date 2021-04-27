27.04.2021 14:14

Борьба. Харьковчане - вице-чемпионы и призеры чемпионата Украины

Харьковские борцы завоевали 7 наград на национальном первенстве.

23 и 24 апреля 2021 года в Харькове состоялся чемпионат Украины по вольной борьбе среди спортсменов до 15 лет.

Во время торжественной церемонии открытия чемпионата от имени председателя Харьковской облгосадминистрации Айны Тимчук участников соревнований поздравил начальник Управления по делам молодежи и спорта Константин Ананченко и пожелал всем крепкого здоровья, а также достижения высоких спортивных результатов.

В Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации сообщили, что в чемпионате приняли участие 250 юношей и девушек 2006-2007 годов рождения из всей Украины.

В итоге на счету харьковских борцов 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

В весовой категории до 44 кг среди юношей серебряным призером стал Виктор Бороган. Он успешно дошел до финала, где уступил Александру Григоришину из Черновецкой области.

Еще одно «серебро» Харьковщине принес Дмитрий Симошенко. В весовой категории до 68 кг в финале он уступил Мурату Магомедханову из Донецкой области.

В этой же весовой категории третье место занял еще один харьковский борец Орест Товкач, который в четвертьфинале уступил своему земляку Дмитрию Симошенко, но потом успешно провел два поединка за бронзовую медаль.

Также бронзовыми призерами чемпионата стали: Руслан Прокопов (весовая категория – до 85 кг), Каролина Поплавская (весовая категория – до 50 кг), Дарья Подвальнюк и Алевтина Ляшенко (обе – весовая категория – до 54 кг).