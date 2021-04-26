26.04.2021 18:19

Самбо. Харьковчане завоевали 15 медалей чемпионата Украины

Первенство страны среди кадетов состоялся 24 и 25 апреля 2021 года в Херсоне.

Из 15 медалей сборная Харьковской области получила 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых, а также заняла первое общекомандное место. Второе было за киевлянами, а третье завоевали самбисты Одесской области.

В соревнованиях принимали участие более 400 юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет из 20 регионов страны.

В весовой категории до 49 кг среди кадетов харьковчане заняли все призовые места. Чемпионом стал Даниил Кравченко, серебряную медаль получил Ярослав Симонов, а третье место между собой поделили Даниил Халин и Даниил Жура.

Не менее успешным было выступление харьковчан и в весовой категории до 58 кг. «Золото» чемпионата завоевал Назар Висков, «серебро» – Артем Жура, а бронзовым призером стал Иван Лукаш.

В финале соревнований в весовой категории до 46 кг Даниил Авраменко победил Даниила Дзебу.

Также чемпионами Украины стали: Евгений Ярошенко (весовая категория – до 71 кг), Максим Померкованный (весовая категория – до 64 кг) и Карина Григоренко (весовая категория – до 38 кг).

В соревнованиях среди девушек серебряную медаль Харьковщине принесла Валерия Марченко (весовая категория – до 54 кг), которая в финале уступила сопернице из Житомирской области.

Бронзовые медали в весовой категории свыше 88 кг завоевали Роман и Игорь Мельниковы.

Эти соревнования были главным этапом отбора в сборную Украины на чемпионат Европы среди кадетов, проведение которого в июне этого года планируется в Нидерландах.