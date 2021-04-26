26.04.2021 16:19

Автогонки. Триумф харьковчан на чемпионате Украины

Спортсмены харьковского клуба "Лидер" заняли весь пьедестал второго этапа первенства страны по автомобильному спорту, который состоялся в Киеве.

Первое место занял Александр Дерюга, второе - Алексей Телюк, "бронза" у Никиты Фурники.

Сейчас гонщики "Лидера" начинают подготовку к третьему этапу чемпионата Украины, который пройдет 15-16 мая в городе Каменское, Днепропетровской области.

Напомним, на первом этапе ЧУ, который прошел в Полтаве, гонщики "Лидера" также одержали уверенную победу. Первую ступень пьедестала занял Александр Дерюга, вторую - его одноклубник Алексей Телюк, третье место досталось киевскому пилоту Егору Скале. Четвертое и пятое место разделили между собой гонщики "Лидера" – Андрей Одиница и Никита Фурника.