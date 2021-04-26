26.04.2021 15:18

Дзюдо. Харьковчане - чемпионы и призеры всеукраинской Универсиады

XVI летняя Универсиада по дзюдо состоялась с 23 по 25 апреля 2021 года в Сумах.

В соревнованиях приняли участие больше сотни участников-представителей учебных заведений высшего образования со всех уголков страны.

Среди достижений харьковских спортсменов-студентов ХГАФК - "бронза" в командном турнире формата "стенка на стенку" среди мужчин. Победу здесь одержала команда Сумского государственного университета, которая в финале одолела представителей ПДАФКС из Днепра.

В личном первенстве в весовой категории 48 кг. победу одержала Анастасия Безотосная. Второе место заняла ее подруга по команде Екатерина Пирог. В весовой категории 63 кг. "бронзу" получила Виктория Попович. В весовой категории 78 кг. "серебро" у Полины Мусихиной.