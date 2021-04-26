Дзюдо. Харьковчане - чемпионы и призеры всеукраинской Универсиады

XVI летняя Универсиада по дзюдо состоялась с 23 по 25 апреля 2021 года в Сумах.
Оказаться в плену своих желаний и чувств сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь.
26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.
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