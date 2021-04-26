26.04.2021 14:36
Легкая атлетика. Пятихатский полумарафон выиграли будущие спасатели
Ежегодный легкоатлетический пробег собрал на выходных около 200 спортсменов.
Ежегодный легкоатлетический пробег "Пятихатский полумарафон" собрал на выходных около 200 спортсменов. Почти все призовые места заняли курсанты Харьковского национального университета гражданской защиты Украины.
Среди девушек отличились:
- 1 место Эмилия Осман (ф-т пожарной безопасности)
- 2 место - Мария Козененко (ф-т гражданской защиты)
Категория парни:
- 1 место Никита Коровин (ф-т оперативно-спасательных сил)
- 2 место Дмитрий Половьянов (ф-т пожарной безопасности)
- 3 место Александр Фоменко (ф-т оперативно-спасательных сил)
Среди юниоров (возрастная группа 18-19 лет):
- 1 место занял Андрей Луганский (ф-т пожарной безопасности)
- 2 место у Даниила Малика (ф-т гражданской защиты)
- 3 место за Владиславом Гребневым (ф-т пожарной безопасности).
Среди молодежи (возрастная группа 20-22 года) "серебро" завоевал Евгений Зеленко (ф-т пожарной безопасности).
Среди мужчин (возрастная группа 23-39 лет) пьедестал возглавил Антон Деркач (ф-т гражданской защиты).