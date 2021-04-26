26.04.2021 12:20

Бокс. Харьковчане завоевали "серебро" и "бронзу" на чемпионате мира

Чемпионат мира по боксу среди молодежи состоялся с 13 по 23 апреля в польском городе Кельце.

В соревнованиях приняли участие 487 спортсменов и спортсменок 2002-2003 годов рождения из 66 стран мира. В итоге сборная Украины получила 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Две награды были на счету харьковских боксеров.

Илья Тогобицкий стал серебряным призером в весовой категории до 75 кг. На пути к финалу он победил соперников из Армении и Германии. Чрезвычайно напряженным выдался для Ильи четвертьфинальный бой против Исайаса Филё из Бразилии. Сначала судьи отдали победу со счетом 3:2 бразильцу, но украинская сторона подала протест на этот результат, который был удовлетворен специальной просмотровый комиссией. Полуфинал харьковчанин прошел без поединка из-за того, что соперник из Болгарии не вышел на бой, а в финале Илья Тогобицкий уступил россиянину Михаилу Усову.

В частности, бронзовым призером чемпионата стал Руслан Цикало. В весовой категории до 52 кг харьковский боксер победил соперников из Италии, Молдовы и Киргизии, но в полуфинале уступил Шахзоду Музафарову из Узбекистана, который в итоге стал чемпионом мира.

Единственную золотую медаль этого чемпионата Украины принес в весовой категории до 69 кг Юрий Захареев из Одесской области.