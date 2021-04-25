Футбол. Харьковский "Металл" разгромил симферопольскую "Таврию" (ВИДЕО)

Команда Александра Кучера в Новой Каховке в рамках 19 тура сезона-2020/2021 во Второй лиге встречались с симферопольской «Таврией», и добилась крупной победы
Точные удары Балули (с пенальти), Демченко и Рязанцева принесли «Металлу» 15-й выигрыш в сезоне - 3:0.
Имея в активе 47 очков после 17 матчей, «желто-синие» занимают первое место в таблице группы Б. Вторая позиция у «Кривбасса», имеющего в активе 37 очков после 16 игр. Третий запорожский «Металлург» (также 37 очков, но после 17 встреч).
Напомним, 19 апреля харьковский «Металл» разгромил «Николаев-2» со счетом 6:0.
День будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК (DNA Day), в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области.
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