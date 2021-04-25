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25.04.2021  17:21   

Футбол. Харьковский "Металл" разгромил симферопольскую "Таврию" (ВИДЕО)

Команда Александра Кучера в Новой Каховке в рамках 19 тура сезона-2020/2021 во Второй лиге встречались с симферопольской «Таврией», и добилась крупной победы



Точные удары Балули (с пенальти), Демченко и Рязанцева принесли «Металлу» 15-й выигрыш в сезоне - 3:0.

Имея в активе 47 очков после 17 матчей, «желто-синие» занимают первое место в таблице группы Б. Вторая позиция у «Кривбасса», имеющего в активе 37 очков после 16 игр. Третий запорожский «Металлург» (также 37 очков, но после 17 встреч).

Напомним, 19 апреля харьковский «Металл» разгромил «Николаев-2» со счетом 6:0.

Тэги:  фк металл, футбол, таврия
 
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