Теннис. Почетная харьковчанка прорвалась в четвертьфинал турнира в Штутгарте (ВИДЕО)

23.04.2021 15:19

В матче за выход в четверку сильнейших Элина Свитолина сразится с Петрой Квитовой

На пути к четвертьфиналу первая ракетк Украины Элина Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии – 7:6, 6:3.

Матч длился 1 час 37 минут. Свитолина выполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3/8 брейк-поинтов.

Это была седьмая подряд победа Свитолиной над Кербер. И теперь почетная харьковчанка ведет по очным встречам со счетом 9:5.

Четвертьфинальный матч турнира WTA 500 в Штутгарте между украинкой и чешкой состоится сегодня, 23 апреля 2021 года, в 18:00.

Элина за семь лет 11 раз играла с Петрой и вышла победителем в 3 встречах - в двух поединках на харде и одном - на траве.

Две крайние встречи остались за Свитолиной.

Однако девушки не пересекались на медленном, грунтовом покрытии, на котором проходят состязания в Штутгарте.