Главная Новости Спорт Теннис. Почетная харьковчанка прорвалась в четвертьфинал турнира в Штутгарте (ВИДЕО)
23.04.2021  15:19   

Теннис. Почетная харьковчанка прорвалась в четвертьфинал турнира в Штутгарте (ВИДЕО)

В матче за выход в четверку сильнейших Элина Свитолина сразится с Петрой Квитовой

На пути к четвертьфиналу первая ракетк Украины Элина Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии – 7:6, 6:3.
 
Матч длился 1 час 37 минут. Свитолина выполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3/8 брейк-поинтов.
 
Это была седьмая подряд победа Свитолиной над Кербер. И теперь почетная харьковчанка ведет по очным встречам со счетом 9:5.
 
Четвертьфинальный матч турнира WTA 500 в Штутгарте между украинкой и чешкой состоится сегодня, 23 апреля 2021 года, в 18:00.
 
Элина за семь лет  11 раз играла с Петрой и вышла победителем в 3 встречах - в двух поединках на харде и одном - на траве.
 
Две крайние встречи остались за Свитолиной.
 
Однако девушки не пересекались на медленном, грунтовом покрытии, на котором проходят состязания в Штутгарте.
 
Напомним, призовой фонд турнира составляет $565,530.

 

Тэги:  теннис, свитолина, харьков. квитова, кербер
 
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