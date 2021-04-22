Главная Новости Спорт Баскетбол. "Харьковские Соколы" проиграли "Прометею" (ФОТО, ВИДЕО)
22.04.2021  18:32   

Баскетбол. "Харьковские Соколы" проиграли "Прометею" (ФОТО, ВИДЕО)

Матч проходил на площадке команды из Каменского и завершился со счетом 104:68 в пользу хозяев.

"Прометей" доминировал на паркете с первых минут игры. Встортовой четверти игороки из Каменского реализовали 6 трехочковых против одного у соперника. Во второй четверти они забросили еще 6 трехочковых, а в ответ получили только 1.
 
Вторая половина началась с преимуществом "Прометея" в 27 баллов. "Соколы" играли неплохо, но догнать соперника все равно не смогли. В заключительной части хозяева смогли пересечь стоочковую отметку, в итоге разгромив харьковских баскетболистов - 104:68.
 
"Прометей" - "Харьковские Соколы" 104:68 (28:19, 31:13, 18:19, 27:17).
 

Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков, спорт, прометей, каменское
 
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