22.04.2021 18:32

Баскетбол. "Харьковские Соколы" проиграли "Прометею" (ФОТО, ВИДЕО)

Матч проходил на площадке команды из Каменского и завершился со счетом 104:68 в пользу хозяев.

"Прометей" доминировал на паркете с первых минут игры. Встортовой четверти игороки из Каменского реализовали 6 трехочковых против одного у соперника. Во второй четверти они забросили еще 6 трехочковых, а в ответ получили только 1.

Вторая половина началась с преимуществом "Прометея" в 27 баллов. "Соколы" играли неплохо, но догнать соперника все равно не смогли. В заключительной части хозяева смогли пересечь стоочковую отметку, в итоге разгромив харьковских баскетболистов - 104:68.

"Прометей" - "Харьковские Соколы" 104:68 (28:19, 31:13, 18:19, 27:17).