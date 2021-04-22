22.04.2021 17:19

Велоспорт. Харьковчане завоевали 20 медалей чемпионатов Украины

Во Львове прошли чемпионат Украины по велоспорту на треке среди молодежи и чемпионат Украины среди юношей и девушек в неолимпийских видах программы.

Борьбу за награды в двух возрастных группах вели спортсмены из 18-ти команд, в том числе гости из Беларуси.

По итогам чемпионатов харьковские трековики завоевали совместными усилиями 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали.

Победителями и призерами чемпионата среди молодежи (U-23) стали:

- Егор Коробов - 1 место (спринт), 1 место (гит 1000 м с места), 2 место (кейрин);

- Михаил-Ярослав Дудко - 1 место (кейрин), 2 место (спринт), 2 место (гит 1000 м с места);

- Анастасия Ивко - 2 место (гит 500 м с места);

- Алина Богдан - 3 место (омниум ), 3-е место (командные гонки преследования в составе объединенной команды), 3-е место (гонки на выбывание);

- Лидия Малицкая - 3-е место (кейрин).

Также были получены медали в командном спринте:

«Мужчины (U-23)» - 2 место. В состав команды вошли Егор Коробов, Игорь Швайка, Михаил-Ярослав Дудко, Джабар Абдул.

«Женщины (U-23)» - 3-е место - Анастасия Ивко, Лидия Малицкая, Алина Богдан, Татьяна Зарванская.

Победителями и призерами чемпионата Украины среди юношей стали:

- Даниил Кириченко - 1 место (индивидуальная гонка преследования), 1 место (групповые гонки), 1 место (гонки на выбывание);

- София Трубчанинова - 1 место (темпо), 1 место (групповые гонки), 2 место (индивидуальная гонка преследования), 2 место (гонки на выбывание).