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22.04.2021  16:19   

Тхэквондо. У харьковских кадетов - командное золото чемпионата Украины

Участие в соревнованиях приняли 377 спортсменов 2007-2009 годов рождения из 20 регионов страны.

В Харькове состоялся чемпионат Украины по тхэквондо ВТФ среди кадетов. 
 
По итогам чемпионата в общекомандном зачете первое место заняла сборная Харькова. Второе – Киев, а третье – сборная Днепра. Также в пятерку лучших вошли сборные Одесской и Хмельницкой области.
 
Победителями чемпионата Украины среди кадетов стали следущие харьковские спортсмены: Дмитрий Куценко, Даниил Онишко и Наталия Козлова.
 
"Серебро" завоевали: Анатолий Коробка, Маргарита Холодняк и София Плахтий.
 
Бронзовые награды добыли: Александр Небоженко, Владислав Пономаренко, Никита Семенов, Никита Орехов, Михаил Матосян, Кирилл Коломиец, Иван Трофименко, Вадим Татарец, Иван Ермолаев и Соломия Карасава.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  тхэквондо, чемпионат, харьков, украина, кадеты, золото, команда
 
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