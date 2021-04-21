Главная Новости Спорт Вольная борьба. Харьковчанин выиграл "бронзу" чемпионата Европы (ФОТО, ВИДЕО)
21.04.2021  19:53   

Вольная борьба. Харьковчанин выиграл "бронзу" чемпионата Европы (ФОТО, ВИДЕО)

Чемпионат Европы по трем видам борьбы проходит с 19 по 25 апреля в Варшаве.

В борьбе вольным стилем в весе до 57 кг. третье место занял харьковчанин Камиль Керимов.
 
Камиль Керимов начал выступление с четвертьфинала, в котором проиграл турку Сулейману Атли. Поскольку соперник впоследствии вышел в финал, Керимов получил возможность побороться за третье место. В "бронзовом" поединке он выиграл у болгарина Микая Наима со счетом 9:4 "Золото" чемпионата в этом весе выиграл Атли.
 
В весовой категории до 86 кг. Харьков в сборной Украине представлял Мраз Джафарян. В квалификации он преодолел соперника из Германии, а в 1/8 - турка. В четвертьфинале Джафарян проиграл словаку Борису Макоеву - 4:5 и, поскольку тот в финал не вышел, потерял право побороться за "бронзу".
 
После "вольников" за награды ЧЕ поборются представительницы женской борьбы, а затем - греко-римской. В весе до 82 кг. выступит харьковский "классик" Ярослав Фильчаков.
 

Тэги:  вольная борьба, бронза, харьков, чемпионат европы, призер
 
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