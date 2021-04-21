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21.04.2021  14:10   

Город инициирует передачу в коммунальную собственность имущество «Металлиста»

Харьковский городской совет планируется обратиться к Харьковской облгосадминистрации с инициативой-предложением о бесплатной передаче из государственной в коммунальную собственность имущества ФК «Металлист».

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 апреля, на сессии Харьковского городского совета.

Решением предусмотрено обращение к облгосадминистрации, к сфере управления которой распоряжением Кабинета Министров Украины отнесены имущественные комплексы (движимое и недвижимое имущество, земельный участок, товарные знаки), конфискованные у ПАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и ООО «Металлист-Арена».

Также решением сессии город берет на себя обязательства использовать указанные объекты по целевому назначению и не отчуждать их в частную собственность.

Кроме того, решением предусмотрено обращение к Кабинету Министров Украины о передаче Харьковскому городскому совету полномочий по управлению корпоративными правами, конфискованными у ПАО «Футбольный клуб «Металлист» и ООО «Металлист Холдинг».

Напомним, что в Харькове начался процесс возрождения футбольной команды «Металлист».

Источник:   ХГС
 Тэги:  футбол, металлист, имущество
 
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