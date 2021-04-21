Город инициирует передачу в коммунальную собственность имущество «Металлиста»

Харьковский городской совет планируется обратиться к Харьковской облгосадминистрации с инициативой-предложением о бесплатной передаче из государственной в коммунальную собственность имущества ФК «Металлист».
Соответствующее решение было принято сегодня, 21 апреля, на сессии Харьковского городского совета.
Решением предусмотрено обращение к облгосадминистрации, к сфере управления которой распоряжением Кабинета Министров Украины отнесены имущественные комплексы (движимое и недвижимое имущество, земельный участок, товарные знаки), конфискованные у ПАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и ООО «Металлист-Арена».
Также решением сессии город берет на себя обязательства использовать указанные объекты по целевому назначению и не отчуждать их в частную собственность.
Кроме того, решением предусмотрено обращение к Кабинету Министров Украины о передаче Харьковскому городскому совету полномочий по управлению корпоративными правами, конфискованными у ПАО «Футбольный клуб «Металлист» и ООО «Металлист Холдинг».
Напомним, что в Харькове начался процесс возрождения футбольной команды «Металлист».
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
В последнюю среду полной недели апреля отмечается Международный день секретаря или в более официальном варианте День профессиональных административных работников.
влажность:
давление:
ветер: