20.04.2021 17:19

ММА. В Харькове схлестнутся 300 сильнейших бойцов Украины

Чемпионат Украины по смешанным единоборствам (ММА) среди взрослых и молодежи состоится с 23 по 25 апреля 2021 на базе спортивного комплекса "Звезда" (ул. Динамовская, 3-А).

Соревнования проводятся с целью развития смешанных единоборств и популяризации этого вида спорта в Харьковской области и Украине, повышения уровня мастерства спортсменов, отбора сильнейших в состав национальной сборной и их участия в международных соревнованиях.

Мероприятие проводится при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. Организаторы - Министерство молодежи и спорта Украины, Управление по делам молодежи и спорта ХОГА и Общественная организация "Федерация смешанных единоборств ММА Украины".

Всего в чемпионате примут участие около 300 спортсменов из 17 областей Украины и Киева.