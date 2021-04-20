ММА. В Харькове схлестнутся 300 сильнейших бойцов Украины

Чемпионат Украины по смешанным единоборствам (ММА) среди взрослых и молодежи состоится с 23 по 25 апреля 2021 на базе спортивного комплекса "Звезда" (ул. Динамовская, 3-А).
Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
Сегодня отмечается день одного из самых древних и самых сложных языков в мире.
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