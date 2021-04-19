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19.04.2021  13:12   

Футбол: «Жилстрой-1» одержал очередную победу в ЧУ

«Жилстрой-1» обыграл «Восход» со счетом 4:0

Харьковский «Жилстрой-1» принимал команду «Восход» из Старой Маячки в матче 4-го тура второго этапа чемпионата Украины по футболу.

С первых минут матча харьковчанки взяли игру под свой контроль. Уже на 6 минуте игры Кочнева могла открыть счет, однако мяч после ее выстрела попал в перекладину, а гол Ворониной на добивании не засчитали из-за офсайда.

Первый мяч в поединке «Жилстрой-1» забил на 30 минуте: Ольга Басанская точно реализовала угловой - 1:0.

Уже через минуту после паса от Шевчук еще один гол в ворота херсонской команды забила Анна Воронина - 2:0.

Почти в конце первого тайма свой очередной мяч с голевой передачи Юлии Шевчук забила Ирина Кочнева. На перерыв команды ушли при счете 3:0.

Во втором тайме страсти на поле несколько поутихли. Несмотря на моменты, которые создавали игроки «Жилстрой-1» забить им удалось лишь с 11-метровой отметки - Дарья Апанащенко удачно реализовала пенальти - 4:0.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, жилстрой-1, харьков
 
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