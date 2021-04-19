Главная Новости Спорт Футбол: «Металлист 1925» и «Волынь» не смогли определить сильнейшего (ВИДЕО)
19.04.2021  12:00   

Футбол: «Металлист 1925» и «Волынь» не смогли определить сильнейшего (ВИДЕО)

Матч 22-го тура Первой лиги между харьковским «Металлистом 1925» и луцкой «Волынью» завершился с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче ударом головой после отличной передачи Цвиренко из центра поля на 36 минуте открыл Голодюк. Сравнял - на 68-й минуте Рябов: мяч от его удара попал в штангу, а после залетел в ворота Сидоренко.

Послематчевый комментарий тренера «Металлиста 1925» Евгения Котова:

«Игра получилась боевой, ведь у двух команд главной задачей является выход в Премьер-Лигу. У нас было 3-4 неплохих момента, а нам забили, вы видели, какой чудо-гол. Мы очень хотели победить, шли вперед, били, выходы один на один были. В конце матча, правда, могли и проиграть, когда игрок «Волыни» вышел практически один на один. По моментам должны были сегодня побеждать» .

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, металлист, харьков
 
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