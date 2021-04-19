Футбол: «Металлист 1925» и «Волынь» не смогли определить сильнейшего (ВИДЕО)

Матч 22-го тура Первой лиги между харьковским «Металлистом 1925» и луцкой «Волынью» завершился с ничейным счетом 1:1.
Счет в матче ударом головой после отличной передачи Цвиренко из центра поля на 36 минуте открыл Голодюк. Сравнял - на 68-й минуте Рябов: мяч от его удара попал в штангу, а после залетел в ворота Сидоренко.
Послематчевый комментарий тренера «Металлиста 1925» Евгения Котова:
«Игра получилась боевой, ведь у двух команд главной задачей является выход в Премьер-Лигу. У нас было 3-4 неплохих момента, а нам забили, вы видели, какой чудо-гол. Мы очень хотели победить, шли вперед, били, выходы один на один были. В конце матча, правда, могли и проиграть, когда игрок «Волыни» вышел практически один на один. По моментам должны были сегодня побеждать» .
День обещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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