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16.04.2021  15:39   

Баскетбол. Харьковчане схлестнутся лидером Суперлиги

Сегодня, 16 апреля 2021 года, "Харьковские Соколы" дома сыграют с "Киев-Баскет".

Регулярный чемпионат вышел на завершающую стадию, поэтому команды преследуют противоположно разные цели. Киевляне - закрепиться на вершине таблицы, харьковчане - достойно завершить турнир.
Обе команды готовятся к матчу в полном составе.
Из-за введения "красной зоны" карантина поединок будет проходить без зрителей.
Начало матча в 20:00.
Прямая трансляция - OBOZ TV.
 
Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков
 
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