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16.04.2021  14:23   

Теннис. Почетная харьковчанка победно стартовала на международном турнире (ВИДЕО)

Элина Свитолина провела первый матч против Японии на командном Кубке Билли Джин Кинг.

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии. Свитолина в двух сетах уверенно переиграла Тихиро Мурамацу 6:3, 6:2.
 
Кубок Билли Джин Кинг.
 
Первый день, 16 апреля
11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2
13:00. Марта Костюк – Юки Найто.
 
Второй день, 17 апреля
11:00. Элина Свитолина – Юки Найто
13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу
15:00. Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато.
 
Трансляцию всех матчей можно посмотреть здесь.
 

Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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