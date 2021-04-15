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15.04.2021  15:25   

Полумарафон в Харькове меняет дату из-за карантина

Организаторы уверяют, как только Харьков выйдет из "красной" зоны и проведения соревнования будет разрешено - полумарафон состоится. Старт не будет переформатирован в онлайн соревнования, а также организаторы не планируют менять маршрут. Никаких велодорожек или других локаций. Полумарафон состоится по маршруту, который заявляли ранее и согласованному с Городским советом города Харькова.

Но заранее можно выбрать комфортную из трех дистанций:

  • 1 километр - это забег для всей семьи, в котором могут принимать участие даже дети (начиная с 3 лет);
  • 10 километров - более профессиональная дистанция, которая подойдет для тех, кто уже тренируется и желает впервые попробовать серьезный забег;
  • 21,097 километра - большая дистанция для профессиональных спортсменов. на начале сезона это важный старт, чтобы оценить свои способности и "проснуться" после зимы.

В этом году бегуны смогут насладиться настоящим спортивным праздником Харькова!

Когда именно? Следите за новостями полумарафона в социальных сетях и регистрируйтесь на соревнования по ссылке.
 

Тэги:  полумарафон, харьков, бег
 
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