Полумарафон в Харькове меняет дату из-за карантина

Организаторы уверяют, как только Харьков выйдет из "красной" зоны и проведения соревнования будет разрешено - полумарафон состоится. Старт не будет переформатирован в онлайн соревнования, а также организаторы не планируют менять маршрут. Никаких велодорожек или других локаций. Полумарафон состоится по маршруту, который заявляли ранее и согласованному с Городским советом города Харькова.
Но заранее можно выбрать комфортную из трех дистанций:
В этом году бегуны смогут насладиться настоящим спортивным праздником Харькова!
Когда именно? Следите за новостями полумарафона в социальных сетях и регистрируйтесь на соревнования по ссылке.
День идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
Небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь, днем местами грозы. Температура воздуха немного снизится.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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