15.04.2021 15:25

Полумарафон в Харькове меняет дату из-за карантина

Организаторы уверяют, как только Харьков выйдет из "красной" зоны и проведения соревнования будет разрешено - полумарафон состоится. Старт не будет переформатирован в онлайн соревнования, а также организаторы не планируют менять маршрут. Никаких велодорожек или других локаций. Полумарафон состоится по маршруту, который заявляли ранее и согласованному с Городским советом города Харькова.



Но заранее можно выбрать комфортную из трех дистанций:

1 километр - это забег для всей семьи, в котором могут принимать участие даже дети (начиная с 3 лет);

10 километров - более профессиональная дистанция, которая подойдет для тех, кто уже тренируется и желает впервые попробовать серьезный забег;

21,097 километра - большая дистанция для профессиональных спортсменов. на начале сезона это важный старт, чтобы оценить свои способности и "проснуться" после зимы.

В этом году бегуны смогут насладиться настоящим спортивным праздником Харькова!



Когда именно? Следите за новостями полумарафона в социальных сетях и регистрируйтесь на соревнования по ссылке.

