15.04.2021 13:30

В Харькове прошли соревнования по бразильскому джиу джитсу

Второй этап Национального чемпионата Ukraine National Challenge по бразильскому джиу-джитсу завершился 10 апреля.

Соревнования проходили без зрителей и с соблюдением всех санитарных норм. За победу боролись представители 42-х клубов со всех уголков Украины, США, Азербайджана и Кыргызстана.

Спортсмены сошлись в поединках в техниках Gi и No-Gi, в категориях "дети", "юниоры", "взрослые" и "мастер". На счету харьковчан, атлетов из спортивного клуба "Pirates Rolling Brazilian Jiu-Jitsu Kharkiv Team", - 19 медалей.

"Золото" соревнований завоевали:

- Сергей Шпилевой

- Егор Головченко

- Кристина Полетаева

- Дмитрий Покотило

- Константин Ефимов

"Серебро" в копилке:

- Дмитрий Повгороднего

- Александра Поставниева

- Константин Ефимова

- Дамира Войковича

- Дмитрий Покотило

- Кристины Полетаевой

"Бронзу" турнира завоевали:

- Павел Парицкий

- Евгений Курочкин

- Алексей Петров

- Игорь Стеблянко

- Яков Ващенко

- Аким Корнев

- Владимир Кирилов

- Владислав Перебейнос

Первое командное место турнира заняла сборная Департамента патрульной полиции.

Всего в ходе чемпионата спортсмены разыграли 198 комплектов наград.

"К счастью, мы успели провести чемпионат до вступления Харькова в "красную" карантинную зону. Теперь начинаем подготовку к одесскому этапу Ukraine National Challenge по бразильскому джиу джитсу. Будем надеяться, что эпидситуация в стране позволит его провести 15 мая", - отметил президент Всеукраинской федерации бразильского джиу джитсу Георгий Лаговский.