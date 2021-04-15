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15.04.2021  13:30   

В Харькове прошли соревнования по бразильскому джиу джитсу

Второй этап Национального чемпионата Ukraine National Challenge по бразильскому джиу-джитсу завершился 10 апреля.

Соревнования проходили без зрителей и с соблюдением всех санитарных норм. За победу боролись представители 42-х клубов со всех уголков Украины, США, Азербайджана и Кыргызстана.

Спортсмены сошлись в поединках в техниках Gi и No-Gi, в категориях "дети", "юниоры", "взрослые" и "мастер". На счету харьковчан, атлетов из спортивного клуба "Pirates Rolling Brazilian Jiu-Jitsu Kharkiv Team", - 19 медалей.

"Золото" соревнований завоевали:
- Сергей Шпилевой
- Егор Головченко
- Кристина Полетаева
- Дмитрий Покотило
- Константин Ефимов

"Серебро" в копилке:
- Дмитрий Повгороднего
- Александра Поставниева
- Константин Ефимова
- Дамира Войковича
- Дмитрий Покотило
- Кристины Полетаевой

"Бронзу" турнира завоевали:
- Павел Парицкий
- Евгений Курочкин
- Алексей Петров
- Игорь Стеблянко
- Яков Ващенко
- Аким Корнев
- Владимир Кирилов
- Владислав Перебейнос

Первое командное место турнира заняла сборная Департамента патрульной полиции.

Всего в ходе чемпионата спортсмены разыграли 198 комплектов наград.

"К счастью, мы успели провести чемпионат до вступления Харькова в "красную" карантинную зону. Теперь начинаем подготовку к одесскому этапу Ukraine National Challenge по бразильскому джиу джитсу. Будем надеяться, что эпидситуация в стране позволит его провести 15 мая", - отметил президент Всеукраинской федерации бразильского джиу джитсу Георгий Лаговский.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  джиу джитсу, харьков
 
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