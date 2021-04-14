Футбол. ФК "Металл" разгромил "Перемогу" из Днепра с крупным счетом

Харьковский «Металл» в номинально гостевом матче 17 тура Второй лиги-2020/2021 на поле ОСК «Металлист» сыграл с командой «Перемога» из Днепра.
Встреча прошла при значительном доминировании подопечных Александра Кучера и завершилась их крупной победой. Голы в исполнении Нехтия, Подлепенца и Жо до перерыва, а также Рязанцева во втором тайме принесли «Металлу» победу 4:0.
Выиграв, «Металл» набрал 41 очко после 15 проведенных встреч, и уверенно движется к итоговой победе в группе Б Второй лиги и завоеванию путевки в Первую лигу. Вторым в таблице идет запорожский «Металлург», у которого 33 пункта. Далее следует «Кривбасс» (31 очко).
«Перемога» - «Металл» - 0:4
Голы: Нехтий, 8 (0:1). Подлепенец, 24 (0:2). Жо, 27 (0:3). Рязанцев, 55 (0:4).
Напомним, 9 апреля в 16-м туре чемпионата Второй лиги «Металл» нанес крупное поражение «Никополю» со счетом 3:0.
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