Ветераны легкой атлетики привезли награды из Киева

На чемпионате Украины харьковские спортсмены завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.
Чемпионат Украины среди ветеранов состоялся в Киеве. В соревнованиях приняли участие более 158 спортсменов из 16 областей страны.
Трехкратным чемпионом стал Виктор Лукьянченков. Он победил в беге на 200 м., 400 м. и на 60 м. с барьерами. Кроме того, на его счету серебряная медаль в беге на 60 м.
Еще две золотые награды в прыжках в длину и тройном прыжке Харькову принес Сергей Репин. Он также занял второе место в прыжках в высоту.
Серебряными призерами чемпионата в беге на 3000 м. стали Олег Слабченко и Надежда Волкова.
Бронзовую медаль в беге на 400 м. завоевал Виталий Фищенко.
Звезды обещают насыщенный событиями и эмоциями день. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой.
Погоду будет определять холодный фронт циклона Xander. Поэтому в дневные часы ждем дождь и грозы. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
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