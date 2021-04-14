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14.04.2021  13:17   

Ветераны легкой атлетики привезли награды из Киева

На чемпионате Украины харьковские спортсмены завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.

Чемпионат Украины среди ветеранов состоялся в Киеве. В соревнованиях приняли участие более 158 спортсменов из 16 областей страны.

Трехкратным чемпионом стал Виктор Лукьянченков. Он победил в беге на 200 м., 400 м. и на 60 м. с барьерами. Кроме того, на его счету серебряная медаль в беге на 60 м.

Еще две золотые награды в прыжках в длину и тройном прыжке Харькову принес Сергей Репин. Он также занял второе место в прыжках в высоту.

Серебряными призерами чемпионата в беге на 3000 м. стали Олег Слабченко и Надежда Волкова.

Бронзовую медаль в беге на 400 м. завоевал Виталий Фищенко.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  легкая атлетика, харьков
 
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