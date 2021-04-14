14.04.2021 14:19

Тхэквондо. Харьковчане завоевали 187 наград

Турниры состоялись в Сумах и Полтаве.

В Полтаве во Всеукраинском турнире «Кубок чемпионов» приняли участие почти 300 спортсменов из 10 регионов Украины. По итогам турнира харьковские тхэквондисты завоевали 32 золотые, 29 серебряных и 41 бронзовую медали и заняли первое место среди регионов Украины.

В командном зачете первыми были представители полтавской ДЮСШ. Воспитанники Харьковской КДЮСШ «ХТЗ» заняли второе место в командном зачете, на их счету были 5 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград. Третье место было за харьковчанами КДЮСШ №2, они получили 8 золотых, 2 серебряные и 9 бронзовых медалей. Также в пятерку лучших попали харьковские ГОСК «Харьков» и КДЮСШ №6.

Победителями турнира стали:

- среди юниоров (2004-2006 г. р.): Дмитрий Силисютин (весовая категория - до 45 кг), Богдан Кудрявцев (весовая категория - до 51 кг), Михаил Сухотерин (весовая категория - до 55 кг), Тигран Аршакян (весовая категория - до 63 кг), Всеволод Беликов (весовая категория - до 78 кг), Анна Валковая (весовая категория - до 46 кг);

- среди кадетов (2007-2009 г. р.): Дмитрий Ефимченко (весовая категория - до 33 кг), Владислав Мартынов (весовая категория - до 37 кг), Евгений Варибрус (весовая категория - до 41 кг), Никита Генов (весовая категория - до 45 кг), Никита Орехов (весовая категория - до 49 кг), Кирилл Коломиец (весовая категория - до 61 кг), София Пелых (весовая категория - до 47 кг);

- среди юношей (2010-2011 г. р.): Артем Език (весовая категория - до 30 кг), Арсений Филиппенко (весовая категория - до 33 кг), Богдан Литвин (весовая категория - до 40 кг), Ангелина Казакова (весовая категория - до 33 кг ), Мария Коломиец (весовая категория - до 36 кг), Алина Лебедь (весовая категория - до 52 кг);

- среди младших юношей (2012-2013 г. р.): Алексей Генов (весовая категория - до 30 кг), Иван Полянский (весовая категория - до 32 кг), Ярослав Купин (весовая категория - до 37 кг), Ярослав Погорелов (весовая категория - до 41 кг), Михаил Уминский (весовая категория - до 34 кг), Тимур Пуль (весовая категория - до 28 кг), Евгения Бабич (весовая категория - до 26 кг), Мирослава Лазарева (весовая категория - до 32 кг), Кира Фарафонова (весовая категория - до 34 кг), Милана Правошинская (весовая категория - до 41 кг);

- среди детей (2014-2015 г. р.): Виталий Артеменко (весовая категория - до 26 кг), Святослав Беляк (весовая категория - до 20 кг), Аделина Медведева (весовая категория - до 22 кг).

Наибольшее количество медалей среди областей Украины завоевали харьковские спортсмены на турнире «Звезды Олимпа», который состоялся в Сумах. Участие в этих соревнованиях приняли около 400 тхэквондистов из девяти регионов страны.

В командном зачете победу завоевали спортсмены Киевского областного отделения тхэквондо, а Харьковский СК «Golden Team» занял второе место. Еще одна харьковская команда КДЮСШ «ХТЗ» заняла пятое место.

Победителями турнира стали:

- среди юниоров: Дмитрий Александрин (весовая категория - до 45 кг), Герман Юрьев (весовая категория - до 51 кг), Владислав Ободзинский (весовая категория - до 55 кг), Денис Чернов (весовая категория - до 78 кг), Станислава Савельева (весовая категория - до 52 кг), Дарья Костеневич (весовая категория - до 55 кг);

- среди детей: Салех Саедо (весовая категория - до 32 кг);

- среди младших юношей: Максим Ермаков (весовая категория - до 28 кг), Платон Майоров (весовая категория - до 20 кг), Арсений Витегоров (весовая категория - до 22 кг), Кирилл Щеголь (весовая категория - свыше 41 кг),

- среди юношей: Эмиль Дементиевский (весовая категория - до 33 кг), Олеся Кушнаренко (весовая категория - до 33 кг), Дарья Родионова (весовая категория - до 36 кг);

- среди кадетов: Максим Благой (весовая категория - до 41 кг), Владислав Корчинский (весовая категория - до 45 кг), Кирилл Гончаров (весовая категория - до 53 кг), Наталья Козлова (весовая категория - до 44 кг), София Плахтий (весовая категория - до 47 кг).

Эти соревнования стали одними из этапов подготовки к чемпионату Украины по тхэквондо среди кадетов, юниоров и молодежи, который пройдет в Харькове с 19 по 21 апреля.