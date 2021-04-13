13.04.2021 18:49

Легкая атлетика. Харьковчане собрали урожай наград на чемпионате Украины среди ветеранов

В соревнованиях, которые состоялись в Киеве, приняли участие более 158 спортсменов из 16 областей страны.

В том числе среди них были победители и призеры чемпионатов мира и Европы в категории «мастерс». По итогам чемпионата харьковские спортсмены завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медали. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации.

Трехкратным чемпионом стал Виктор Лукьянченков. Он победил в беге на 200м, 400м и на 60м с барьерами. Кроме того, на его счету серебряная медаль в беге на 60м.

Еще две золотые награды Харьковщине принес Сергей Репин, который показал лучшие, чем его соперники, результаты в прыжках в длину и тройном прыжке. Также Сергей Репин занял второе место в прыжках в высоту.

Серебряными призерами чемпионата в беге на 3000м стали Олег Слабченко и Надежда Волкова.

Бронзовую медаль в беге на 400 м завоевал Виталий Фищенко.