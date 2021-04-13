Главная Новости Спорт Харьковские велосипедисты победили на международных соревнованиях
13.04.2021  11:14   

Харьковские велосипедисты победили на международных соревнованиях

Велосипедисты Ирина Попова и Александр Коняев победили на международных рейтинговых гонках, которые прошли в городе Анталия (Турция).

Харьковские велосипедисты победили на международных соревнованиях

В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов из четырех стран мира.

По итогам харьковчане выиграли соревнования третьей категории в олимпийской дисциплине кросс-кантри «Side Antik MTB Cup». В мужском заезде Александр Коняев на 1 мин 12 сек. опередил турецкого спортсмена Абдулкадира Келлечи, а Ирина Попова обогнала почти на 3 мин россиянку Елену Гоголеву.

Также харьковчане пришли первыми к финишу в гонке второй категории «Manavgat MTB Marathon Race». Александр Коняев обогнал главных конкурентов более чем на 3 мин, а Ирина Попова приехала на 1 сек. раньше, чем ее коллега по национальной сборной Ирина Шиманская.

Победы в марафонах принесли харьковчанам по 30 рейтинговых очков.

Источник:   ХГС
 Тэги:  велоспорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.03 Спорт Велоспорт. Харьковчане собрали урожай наград (ФОТО) 17.03 Спорт Велоспорт. Харьковчанка - призерка международных состязаний (ФОТО) 11.03 Спорт Велоспорт. Харьковские трековики - победители и призеры чемпионата Украины
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 