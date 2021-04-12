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12.04.2021  17:31   

Бадминтон. Харьковчане - чемпионы международного турнира

Харьковчане победно выступили на мемориале в Первой столице.

Международный турнир, посвященный памяти Сергея Николаевича Косенчука, состоялся в Харькове.
 
Команда городского бадминтонного клуба отличилась на соревнованиях только золотыми наградами.
 
Поединки проходили в течение 4-х дней. Участие в соревнованиях принимали около сотни участников.
 
Чемпионское звание завоевали:
 
- София Лаврова (U19 - женская одиночная категория, U19 - женская парная категория в паре с Варварой Фроловой);
 
- Варвара Фролова (U19 - женская парная категория в паре с Софией Лавровой);
 
- Виталий Рева (U19 - мужская парная категория в паре с Владимиром Колузаевым из Одессы);
 
- Александра Боцман (U15 - женская парная категория в паре с Дарьей Кошечкиной);
 
- Дарья Кошечкина (U15 - женская парная категория в паре с Александрой Боцман);
 
- Анастасия Алимова (U15 - смешанная парная категория в паре с Сергеем Марущаком из Одессы).
Тэги:  бадминтон, чемпионы, харьков
 
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