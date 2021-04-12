12.04.2021 13:42

16 харьковских спортсменов побили олимпийский рекорд кенийского бегуна

Харьковская команда бегунов-любителей под названием "Team404" усилиями 16 человек побила мировой рекорд кенийского бегуна Элиуда Кипчеге.

Более 65 лет бегуны со всего мира пытаются преодолеть двухчасовой барьер на марафонской дистанции. Это считалось невозможным, пока Элиуд Кипчеге (кенийский бегун-стайер, олимпийский чемпион в марафоне) в сопровождении лучших бегунов планеты не показал результат 1:59:40 на специальном забеге с идеальными условиями.

Харьковчане решили побить мировой рекорд усилиями нескольких человек. По правилам эстафеты бегуны непрерывно передавали палочку из рук в руки на скорости более 22 км/ч.

Средний километр члены команды "Team404" пробегали за 2 минуты 41 секунду, и спустя 42 километра 195 метров часы остановились на отметке 1:54:20. Этот результат больше чем на 5 минут превышает достижение Кипчеге.

В забеге участвовали 4 тренера и 12 воспитанников "Team404" (14 парней и 2 девушки).