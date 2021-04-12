12.04.2021 12:45

Александр Ярославский: «Металлист» вернется в Харьков через месяц

Экс-владелец «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о своем желании как можно быстрее возродить харьковский клуб.

«Металлист» останется в собственности городской громады, заявил бизнесмен.

«Не буду загружать техническими деталями, но скажу, что в ближайшие недели, от силы месяц это займет, «Металлист» вернется к себе домой. Вернется и уже никогда из Харькова не уйдет. Я для себя тоже принял решение, ведь с учетом опыта с годами становишься мудрее. Я никак не ожидал, что такое произойдет с нашим «Металлистом». Я обещаю болельщикам, что «Металлист», бренд, я верну. У всех же наступает время, когда он не может в силу каких-то обстоятельств заниматься какими-то делами. Я думаю, что мы, скорее всего, раз и навсегда оставим «Металлист» городской громаде. Сделаем так, чтобы «Металлист» больше никогда не исчезал из Харькова».

Ярославский рассказал, что готов тратить деньги для того, чтобы на стадион «Металлист» вернулись 40 тысяч болельщиков.

«Я общаюсь со всеми. Говорил и с Ринатом Ахметовым, и с Игорем Суркисом, и с Андреем Павелко. Всем нужен соперник. Нужна команда, которая будет раздражителем и будет создавать определенные условия для прогресса тех же «Шахтера» и «Динамо». Когда был «Металлист», был совсем другой чемпионат», - сказал Ярославский.

Рассматривает бизнесмен и возвращение в харьковский клуб легендарного тренера Мирона Маркевича. Правда, на какую должность, не уточняет, ведь в «Металле» есть наставник Александр Кучер, который, по мнению Ярославского, хорошо справляется со своими обязанностями.