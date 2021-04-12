Фехтование: Анастасия Зеленцова стала призером чемпионата Европы

12.04.2021 10:39

С 3 по 11 апреля в столице Египта состоялся чемпионат мира по фехтованию среди кадетов и юниоров.

В фехтовании на шпагах среди юниорок 20-летняя харьковчанка Анастасия Зеленцова победила в пяти из шести боев предварительного группового раунда и вышла в основную сетку. На пути к медали Анастасия выиграла у Назиль Рахимовой из Узбекистана со счетом 10: 9, после чего - у Сальмы Тарек из Египта - 15:12 и россиянки Айзанат Муртазаевой - 10: 9.

«Сложным выдался для харьковской шпажистки четвертьфинальный поединок, победа в котором гарантировала медаль. Ее соперницей была Жаклин Крол из США. С самого начала боя американка захватила лидерство и вела в счете, но за десять секунд до конца Анастасия смогла отыграть три очка и нанести сопернице решающий укол, который принес победу - 13:12», - рассказывают в Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации.

В полуфинальном поединке ученица Ирины Зеленцовой и Ирины Одокиенко дала достойный бой другой американской фехтовальщице Джессике Лин, но уступила со счетом 11:15 и заняла третье место. Американка в финале уступила россиянке Полине Хаертдиновой и стала серебряным призером.

На счету сборной Украины - три бронзовые медали этого чемпионата мира. Кроме Анастасии Зеленцовой, их в соревнованиях среди юниорок получили львовская саблистка Валерия Проченко и рапиристки в командных соревнованиях.