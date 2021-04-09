09.04.2021 13:15

Тяжелая Атлетика. Харьковчанка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы

Соревнования проходят в Москве с 3 по 11 апреля.

24-летняя харьковская тяжелоатлетка Ирина Деха завоевала «золото» в напряженной борьбе с россиянками. На счету девушки уже есть «золото», которое она получила в 2016 году именно в европейском первенстве.

Ирина Деха смогла выиграть для Украины «золото» по сумме двоеборья («рывок» и «толчок») и в каждой из дисциплин отдельно. То есть в медальный зачет турнира она заработала одно «золото», но в неофициальный «малый зачет» – сразу три.

Напомним, что в этом году абсолютной чемпионкой Европы в тяжелой атлетике также стала харьковчанка Камила Конотоп.