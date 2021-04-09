Тяжелая Атлетика. Харьковчанка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы

Соревнования проходят в Москве с 3 по 11 апреля.
24-летняя харьковская тяжелоатлетка Ирина Деха завоевала «золото» в напряженной борьбе с россиянками. На счету девушки уже есть «золото», которое она получила в 2016 году именно в европейском первенстве.
Ирина Деха смогла выиграть для Украины «золото» по сумме двоеборья («рывок» и «толчок») и в каждой из дисциплин отдельно. То есть в медальный зачет турнира она заработала одно «золото», но в неофициальный «малый зачет» – сразу три.
Напомним, что в этом году абсолютной чемпионкой Европы в тяжелой атлетике также стала харьковчанка Камила Конотоп.
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