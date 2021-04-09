Главная Новости Спорт Футбольные клубы "Металл" и "Жилстрой-1" совместно будут развивать женский футбол
09.04.2021  11:11   

Футбольные клубы "Металл" и "Жилстрой-1" совместно будут развивать женский футбол

8 апреля состоялось официальное подписание договора о сотрудничестве между футбольным клубом «Металл» и женским футбольным клубом «Жилстрой-1».

Свои подписи под документом поставили исполнительный директор ФК «Металл» Валерий Грига и генеральный директор ФК «Жилстрой-1» Владимир Усов.

«Не скрою, к нам обращались многие клубы, но мы решили, что женская футбольная команда должна остаться в Харькове, радуя своей игрой наших земляков – харьковчан. Зная Евгения Алексеевича Красникова, опытный тренерский штаб ФК «Металл», мы уверены, что их профессиональные советы помогут нашей команде выйти на новый технико-тактический уровень», отметил Владимир Усов.

Справка. Основанный в 2006 году ФК «Жилстрой-1» – девятикратный чемпион Украины, еще пять раз команда становилась серебряным призером женского первенства. Также в активе клуба 11 трофеев за победы в Кубке Украины.

Тэги:  металл, жилстрой-1, футбол
 
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