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09.04.2021  15:19   

Гонки. Харьковчане победно открыли сезон

Команда харьковского спортивного клуба "Лидер" завоевала "золото" и "серебро" первого этапа чемпионата Украины по картингу.

Первый этап чемпионата Украины по картингу состоялся в Полтаве. Участие в соревнованиях принимали гонщики из всех регионов страны. Харьковскую традиционно представляли 8-ми кратные чемпионы Украины - спортсмены СК "Лидер".
 
В самом скоростном международном классе машин KZ-2 харьковчане поделили между собой первое и второе место. Победу праздновал двукратный чемпион Украины Александр Дерюга. "Серебро" получил его одноклубник Алексей Телюк. Стоит отметить, что во всех заездах - квалификации, предфинале, финале и суперфинале - борьба шла именно среди харьковчан, которые разыгрывали призовые места, например в суперфинале 3 первые места заняли гонщики "Лидера", а уже по сумме очков выиграл Дерюга, который в каждом заезде был первым.
 
В пятерке лучших в классе машин KZ-2 оказались еще два харьковских гонщика. Андрей Одыница занял четвертое место, а Никита Фурника финишировал пятым.
 
На соревнования дебютировал самый молодой пилот харьковской команды Илья Гнатенко. Ему всего 5 лет.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  гонки, чемпионы и призеры, харьков
 
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