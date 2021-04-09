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09.04.2021  14:19   

Баскетбол. Провальный вояж "Харьковских Соколов" (ВИДЕО)

Спортсмены уступили "Черкасским Мавпам".

"Черкасские Мавпы" получили домашнюю победу. "Соколы" проиграли все четверти.
 
В первой половине "Мавпы" завладели инициативой и уверенно повели вперед - их преимущество достигло 18 очков. Удалось это за счет отличной реализации.
 
После перерыва ничего не изменилось. Свое преимущество "Мавпы" не отдавали. На протяжении всей игры по броскам харьковчане не уступали, но под щитами они серьезно проигрывали. "Соколы" много ошибались, все это привело к их поражению - 71:96.
 
"Черкасские Мавпы" - "Харьковские Соколы" 96:71 (22:14, 25:15, 24:22, 25:20).
 
Следующую игру, которая состоится 9 апреля, харьковчане также проведут на выезде.
 
 

Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков, неудача, черкасские мавпы
 
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