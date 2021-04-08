08.04.2021 12:36

Картинг. Харьковские гонщики привезли "золото" и "серебро" чемпионата Украины

3 и 4 апреля в Полтаве состоялся первый этап чемпионата Украины по автомобильному спорту – картингу, на котором харьковчане получили золотую и серебряную медали.

В соревнованиях принимали участие гонщики со всех регионов страны. Харьковщину традиционно представляли уже 8-ми кратные чемпионы Украины из спортивного клуба «Лидер».

В самом быстром международном классе машин KZ-2 спортсмены команды «Лидер» поделили между собой первое и второе место. Победу получил Александр Дерюга, который является двукратным чемпионом Украины, «серебро» получил его одноклубник, чемпион Украины Алексей Телюк.

Также в пятерке лучших в классе машин KZ-2 оказались еще два харьковских гонщика: Андрей Одинец занял четвертое место, а Никита Фурнике финишировал пятым.

Кроме этого, на чемпионате Украины состоялся дебют самого молодого пилота команды Ильи Гнатенко. Ему лишь 5 лет, но он уже руководит скоростной спортивной машиной, парень достаточно уверено выступил на чемпионате в классе машин «Комер-микро».

Сейчас спортсмены «Лидер» готовятся ко второму этапу чемпионата Украины, который состоится 24 и 25 апреля в Киеве на спорткомплексе «Чайка».