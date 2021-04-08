08.04.2021 16:19

Бокс. Харьковские боксеры собираются на чемпионат мира

С 11 по 24 апреля в польском городе Кельце пройдёт чемпионат мира по боксу среди молодежи.

В составе сборной Украины будут выступать и 4 харьковских спортсмена.

В данный момент украинская молодежка находится на сборах во Львове. К выступлениям на мировом ринге готовятся и харьковчане:

- Дмитрий Пащенко (ШВСМ, тр. Данильченко С., Яровой В., весовая категория 49 кг.);

- Руслан Цикало (ХТЗ, тр. Черников Р., Даниленко Б., весовая категория 52 кг.);

- Илья Тогобицкий (ХТЗ, тр. Черников Р., Даниленко Б., весовая категория 75 кг.);

- Никита Горбатенко (тр. Горбатенко Г., весовая категория 91 кг.).

Напомним, Илья Тогобицкий и Никита Горбатенко являются действующими чемпионами Европы.