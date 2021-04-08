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08.04.2021  15:19   

Дзюдо. Харьковчане собрали урожай наград

Открытый чемпионат Донецкой области среди юношей и девушек 2011-2012 г.р. прошёл в Николаевке.

Харьков на соревнованиях представляли воспитанники школы дзюдо "Центр".
 
За медали боролись 7 харьковских дзюдоистов. И не один не остался без медали. "Золото" чемпионата завоевал Никита Пономарев (весовая категория 23 кг.); "серебро" выборол Владимир Костенко (весовая категория 35 кг.); "бронза" в активе Дениса Пономарева (весовая категория 26 кг.), Андрея Варченко (весовая категория 29 кг.), Гордея Асеева (весовая категория 32 кг.), Егора Титаренко (весовая категория 35 кг.) и Ярослава Басова (весовая категория 46 кг.).
 
Всего в соревнованиях приняло участие около 200 дзюдоистов из Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Тэги:  дзюдо, чемпионы и призеры, харьков
 
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