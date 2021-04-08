08.04.2021 15:19

Дзюдо. Харьковчане собрали урожай наград

Открытый чемпионат Донецкой области среди юношей и девушек 2011-2012 г.р. прошёл в Николаевке.

Харьков на соревнованиях представляли воспитанники школы дзюдо "Центр".

За медали боролись 7 харьковских дзюдоистов. И не один не остался без медали. "Золото" чемпионата завоевал Никита Пономарев (весовая категория 23 кг.); "серебро" выборол Владимир Костенко (весовая категория 35 кг.); "бронза" в активе Дениса Пономарева (весовая категория 26 кг.), Андрея Варченко (весовая категория 29 кг.), Гордея Асеева (весовая категория 32 кг.), Егора Титаренко (весовая категория 35 кг.) и Ярослава Басова (весовая категория 46 кг.).

Всего в соревнованиях приняло участие около 200 дзюдоистов из Донецкой, Луганской и Харьковской областей.