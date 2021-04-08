08.04.2021 14:19

Студенты разрабатывают эмблемы для участников ХСШЛ

Студенты Харьковской государственной академии дизайна и искусств начали создавать современные спортивные логотипы для каждой школы, которая участвует в соревнованиях - Харьковских спортивных школьных лигах.

Начинающие дизайнеры, опираясь на основу - животное, которое живет или жило на определенном континенте, представили свое видение эмблемы.

Именно вокруг животного строится главная концепция создания лого. Эмблема для школьников будет не просто дополнением имиджа или украшением, но и поможет болельщикам идентифицировать команду среди соперников. Качественно разработанный логотип, надеются авторы идеи, будет вызывать у детей массу эмоций, объединять игроков и повышать командный дух.

Первый проректор по научно-педагогической работе Марина Токарь:

"Сейчас высшее образование Украины ищет оптимальные технологии подготовки специалистов для эффективной экономики. Привлечение студентов к реальной проекту с четким техническим заданием, дедлайном и умение в этих заданных условиях представить собственное решение - это именно те условия, которые формируют будущего конкурентного специалиста. Поэтому Академия активно включилась в данный проект, который в будущем может быть продлен. Наш образовательный процесс мы формируем таким образом, чтобы именно такие задачи практического характера постоянно находили отражение в процессе подготовки будущих специалистов в области дизайна, архитектуры, визуальных и аудиовизуальных искусств".

Проректор по научно-исследовательской работе Владислав Кутателадзе:

"Во-первых, привлечение студентов еще в процессе подготовки к выполнению реальных проектов - это то, к чему должно стремиться современное учреждение высшего образования, это создает условия для профессионального роста конкурентоспособного специалиста. В сложных условиях современного рынка труда студент именно так получает первые представления сотрудничества с заказчиком, начинает чувствовать сложность и многогранность реальных задач, пытается отстаивать свои идеи и совершенствовать мастерство презентации авторской дизайнерской продукции.

Во-вторых, данный опыт сотрудничества реального заказчика со студентами позволяет охватить широкий круг вопросов, касающихся выполнения экспериментальных научно-творческих разработок Академии по результатам проектно-исследовательских работ и по хоздоговорной тематике. Такое сотрудничество создает положительные условия для коммерциализации научно-художественной продукции (научных услуг), а самое главное - налаживает деловые доброжелательные отношения с реальным заказчиком для долгосрочного и плодотворного сотрудничества".

Напомним, что Департамент по делам семьи, молодежи и спорта городского совета налаживает сотрудничество с высшими учебными заведениями Харькова и привлекает студентов к сотрудничеству со спортивной общественностью. Это дает возможность студентам получить практические навыки во многих сферах: таргетинге, копирайтинге, дизайне и т.п.