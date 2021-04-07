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07.04.2021  15:19   

Футбол. "Металл" усилился бразильским защитником (ФОТО)

Харьковский ФК "Металл" подписал новичка из Бразилии - 27-летнего Эберта Кардозо.

Эберт - воспитанник "Интернасьонала" из Порту-Алегри. С 2018 года играл в Европе: за украинскую "Сталь" из Каменского, болгарский "Ботев", армянские "Урарту" и "Ван".
 
В "Металле" Эберт получил игровой номер 25.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, металл, харьков, легионер
 
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