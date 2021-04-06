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06.04.2021  19:59   

Началось обучение в Kharkiv Sport Academy 3.0 (ФОТО)

С 2 апреля по 25 мая 2021 в Харькове пройдут два бесплатных курса "Kharkiv Sport Academy 3.0" ("Спортивная академия") для представителей спортивных федераций - "Спортивный маркетинг" и "Спортивный менеджмент".

Участники третьего потока прослушают лекции от ведущих специалистов в сферах менеджмента, маркетинга, журналистики, пиара, психологии и права.
 
Курс "Kharkiv Sport Academy 3.0" состоит из 24 теоретических и практических занятий. Слушатели узнают о том, как создать и развить собственный бренд, наполнить страницы в социальных сетях, ознакомятся с основами таргетинга, маркетинга, позиционирования, а также копирайтинга. На занятиях спикеры расскажут о стратегическом планировании, как увеличить свой доход через правильный брендинг федерации, как писать новости и анонсы о спортивных мероприятиях и соревнованиях, как инвестировать в спортсменов с прибылью. "Студенты" определят современные спортивные тренды, научатся управлять персоналом и конфликтами, вести переговоры и обсудят принципы спортивного права.
 
После прохождения курса участники получат готовую страницу своей федерации с правильным ее содержанием и эффективными инструментами для ее продвижения и сертификат об успешном завершении курса "Kharkiv Sport Academy 3.0".
 
Организатор: Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
 
 
 
 
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спортакадемия, kharkiv sport academy 3.0, харьков, обучение
 
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