06.04.2021 19:59

Началось обучение в Kharkiv Sport Academy 3.0 (ФОТО)

С 2 апреля по 25 мая 2021 в Харькове пройдут два бесплатных курса "Kharkiv Sport Academy 3.0" ("Спортивная академия") для представителей спортивных федераций - "Спортивный маркетинг" и "Спортивный менеджмент".

Участники третьего потока прослушают лекции от ведущих специалистов в сферах менеджмента, маркетинга, журналистики, пиара, психологии и права.

Курс "Kharkiv Sport Academy 3.0" состоит из 24 теоретических и практических занятий. Слушатели узнают о том, как создать и развить собственный бренд, наполнить страницы в социальных сетях, ознакомятся с основами таргетинга, маркетинга, позиционирования, а также копирайтинга. На занятиях спикеры расскажут о стратегическом планировании, как увеличить свой доход через правильный брендинг федерации, как писать новости и анонсы о спортивных мероприятиях и соревнованиях, как инвестировать в спортсменов с прибылью. "Студенты" определят современные спортивные тренды, научатся управлять персоналом и конфликтами, вести переговоры и обсудят принципы спортивного права.

После прохождения курса участники получат готовую страницу своей федерации с правильным ее содержанием и эффективными инструментами для ее продвижения и сертификат об успешном завершении курса "Kharkiv Sport Academy 3.0".

Организатор: Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.