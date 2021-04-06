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06.04.2021  18:49   

Пауэрлифтинг. Харьковчане успешно выступили на чемпионате Украины (ФОТО)

Спортсмены сборной команды Харьковского национального университета радиоэлектроники по пауэрлифтингу приняли участие в Чемпионате Украины по классическому жиму лежа, который прошел с 3 по 6 апреля в г. Хмельницкий.

По результатам соревнований Виктория Ахременко, кандидат в мастера спорта Украины, в весовой категории до 57 кг, с результатом 65 кг, завоевала второе место, Игорь Лукиенко, кандидат в мастера спорта Украины, в весовой категории до 59 кг, с результатом 110 кг, занял третье место, Александр Нарватов в весовой категории до 105 кг, с результатом 150 кг — третье место, Иван Гриценко в весовой категории до 74 кг, с личным рекордом в жиме лежа 132,5 кг, получил четвертое место.
 
Тренер призеров Чемпионата Украины старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта ХНУРЭ — Наталья Дидюк.
Источник:   Пресс-служба ХНУРЭ
 Тэги:  пауэрлифтинг, призеры, харьков, чемпионат, жим лежа
 
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