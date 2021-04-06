Фигурное катание. Харьковские спортсмены завоевали лицензию на Олимпиаду

Украина по итогам чемпионата мира по фигурному катанию завоевала две лицензии на Олимпиаду-2022 в Пекине.
По одной лицензии в одиночном фигурном катании и танцах на льду получили киевлянин Иван Шмуратко и харьковский дуэт Александра Назарова/Максим Никитин.
19-летний фигурист установил лучший результат для Украины на чемпионате мира за последние 10 лет - финишировал 21-м. И этого оказалось достаточно для получения лицензии.
Соответственно, Украина будет представлена в мужском фигурном катании на седьмой Олимпиаде подряд. Шмуратко соревновался на юниорской Олимпиаде, но никогда на взрослой.
Опытная харьковская пара получила вторую олимпийскую лицензию для Украины. Никитин и Назарова квалифицировались в произвольную программу с последним 20-м результатом. В конце концов, финишировали на 20-м месте - и благодаря этому результату отобрались на Игры.
Именно пара Никитин Назарова представляла Украину на Олимпиаде-2018 - они финишировали на 21-м месте.
Украина сохраняет шанс завоевать лицензию и в парном катании. Важное уточнение: лицензии не именные, поэтому нет гарантии, что на Олимпиаду поедут именно те, кто завоевал квоты.
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